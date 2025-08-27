為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「青創」外交！ 高市府接待水原市青年團分享台韓創業經驗

    韓國水原市青年代表團今拜訪高市青年局參訪，受到青年局團隊熱情歡迎。（青年局提供）

    韓國水原市青年代表團今拜訪高市青年局參訪，受到青年局團隊熱情歡迎。（青年局提供）

    2025/08/27 16:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國水原市青年代表團今拜訪高市青年局，受到青年局熱情歡迎、並安排台韓青創家交流創業經驗；青年局長林楷軒表示，雙方都期待透過更多互動，進一步攜手找尋開拓亞洲市場的契機。

    青年局說明，今天座談屬於「國際青年日系列活動」壓軸場，迎接由水原市政府代表及市議會兩位議員率隊，帶領14位青年創業家與具創業潛力的青年團到訪。

    林楷軒表示，在市府推動城市外交成果下，促成更多青年國際交流契機，這次水原市代表團來訪，不僅提供兩市在青年政策相互借鏡機會，更讓台韓青創家能面對面分享經驗、展開深度對話。

    林楷軒說，高雄與水原自2019締結友好城市以來，在文化、教育及產業等領域合作密切，隨著全球創新創業浪潮興起，雙方更將培養青年國際視野與激發創意思維視為共同目標。

    呼應水原市推動的「亞洲青年論壇」願景，這次參訪除分享高雄多元政策資源與成果亮點外，特別安排雙城青年座談，邀集台韓青年創業代表齊聚，交流創業歷程與實務經驗，掌握國際趨勢，建立跨國人脈與合作網絡。

    與會的台韓青年在座談會上分享雙方創業歷程，期盼透過雙城合作凝聚青創能量擘建未來藍圖。（青年局提供）

    與會的台韓青年在座談會上分享雙方創業歷程，期盼透過雙城合作凝聚青創能量擘建未來藍圖。（青年局提供）

    台韓青年代表交流創業過程中曾面臨的機會與挑戰，其寶貴經驗有助盤整青創政策，改善日後施政方向。（青年局提供）

    台韓青年代表交流創業過程中曾面臨的機會與挑戰，其寶貴經驗有助盤整青創政策，改善日後施政方向。（青年局提供）

    韓國水原市青年代表團今（27）日蒞臨高市青年局參訪，除實地瞭解高雄創業環境和產業發展重點，也期盼雙方未來在青創領域攜手開創更多契機。（青年局提供）

    韓國水原市青年代表團今（27）日蒞臨高市青年局參訪，除實地瞭解高雄創業環境和產業發展重點，也期盼雙方未來在青創領域攜手開創更多契機。（青年局提供）

    熱門推播