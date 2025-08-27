護理師每月多領3000元 雲林留任獎勵9月上路

雲林縣府護理人員留任及培育計畫9月上路，第一線護理人員每月補助3000元。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為改善雲林縣內各醫院護理人力不足窘境，雲林縣府提出留任獎勵、人才培育及友善職場3大策略，縣長張麗善今（27）日宣布留任獎勵、人才培育9月上路，即縣內第一線護理人員9月起每月加薪3000元，另參與公費護理生計畫學生每年補助16萬元。

張麗善、衛生局長曾春美今天代表縣府與中南部11家護理專科院校簽訂「雲林縣護理人力培育策略聯盟」，並與縣內6大責任醫院院長共同宣布，雲林縣護理人員留任獎勵、人才培育計畫上路。

張麗善指出，雲林非山非市，醫療資源不足又不均，又遇護理人力不足，醫院病床無法開設，為此縣府協同醫療院所擬出相關方案射出3支箭，第1支留任獎勵、第2支人才培育、第3支友善職場，希望透過公費挹注，提升雲林醫療照護品質。

衛生局長曾春美表示，留任獎勵部分推出333計畫，即每月補助急重症與病房第一線護理人員3000元，期盼3年縣內護理人力由現在2600多人增加至3000人，提升病床運作與照護連續性。

人才培育部分，與中南部護理大專院校合作，成立雲林縣護理人才培育策略聯盟，114學年度規劃50名公費名額，每年補助16萬元，畢業考取護理師證照後到雲林縣內醫院服務。

友善職場部分，為讓護理人員家中老小有人照顧，與各級醫院、托兒或托嬰中心、長照機構合作，讓她們在能安心、放心工作。

張麗善表示，醫療及生命不能等，縣府今年9月至12月先動用第二預備金3400萬元，啟動留任與公費生方案，明年起續編近億元推動護理人力充實計畫。

