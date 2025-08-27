600億災後重建特別預算案初審通過 立院預計後天三讀

立法院財政聯席會今天審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，主計長陳淑姿列席備詢。（記者田裕華攝）

2025/08/27 16:03

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會聯席會今審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模600億元，原本國民黨立委賴士葆針對30億元預備金提案刪減10億元，審查後改為設定動支條件的主決議，600億元一毛未刪通過初審。立院朝野黨團明天將協商此案，後天院會進行三讀。

有關特別預算600億元的各機關編列情形，根據主計總處報告指出，原住民族委員會及所屬編列46億元、國家通訊傳播委員會3億元、行政院公共工程委員會1億元、內政部主管編列38億元、教育部主管編列4億元、經濟部編列187億元、交通部編列69億元、農業部主管編列203億元、環境部編列編列16億元、文化部編列3億元、預備金編列30億元。

請繼續往下閱讀...

在政事別編列情形部分，經濟發展支出501億元，占歲出總額83.4％；一般政務支出46億元，占歲出總額7.7％；預備金30億元，占歲出總額5.0％；社區發展及環境保護支出16億元，占歲出總額2.7％；教育科學文化支出7億元，占歲出總額1.2％。以上歲出所需財源600億元，全數舉借債務支應。

賴士葆原提案指出，今（114）年度總預算已審定編列第一預備金39.5億元、第二預備金80億元與災害準備金50億元等合計169.5億元；考量特別預算本質上有「臨時」及「預備金不足支應」等特色，為免疊床架屋造成納稅義務人認為有小金庫之嫌，提案刪減預備金10億元。

財政聯席會審查時，賴士葆將刪減預算案改為主決議，規範此筆預備金30億元，僅得支應特別條例第4條所規定之災區復原重建項目，並依「預算法」規定，每筆數額超過5000萬元者，應先送立法院備查。

聯席會最後一毛未刪，初審通過上述600億元特別預算案。朝野協商明天將討論此案，後天院會進行三讀。

