七八水災淹怕了！今再度雨炸鹿港 居民冒雨做這件事

鹿港天后宮逢雨就淹，馬上啟動抽水機。（民眾提供）

2025/08/27 16:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮今年傳出七八水災，創下半世紀以來最嚴重災情，今天（27日）烏雲密布就突然下起大雨，雨水夾著大風，逢雨必淹的鹿港老街又淹了5、6公分，許多鹿港人第一件事就是冒雨出門，準備去移車，因為上回淹水才把車修好，千萬不要再淹了。

鹿港鎮今天上午是陰天，中午過後將近1點開始下起大雨，雨勢很快就變大，風雨交加就像是颱風來襲，由於大雨沒有立即停歇的態勢，讓鹿港人全都緊張起來，上回七八水災淹過重災區的老街、市區與天后宮，全都高度警戒。

請繼續往下閱讀...

不少鹿港民眾把汽機車停放在地下室，全都馬上去移車，移到安全地方，就怕重演上回淹水淹到變成泡水車的情況，而許多車輛停在上回水災重災區的馬路上，也都緊急去移車，因為上回鹿港水淹汽車、機車的災情太慘了，鹿港人根本不想再次體驗。

鹿港老街業者魏秀娟說，今天老天爺很疼鹿港人，雨雖然下得不小，但還好後來終於停了，讓老街大約只有淹水5、6公分，水不到半小時就退了。

雨炸鹿港，讓鹿港人害怕七八水災又重演。（民眾提供）

鹿港老街逢雨就淹，遊客只能踢水逛街。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法