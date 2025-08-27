成群魔鬼魟、鯨鯊 驚喜現身澎湖屈爪嶼海域

海中風箏魔鬼魟，6隻以上現身澎湖屈爪嶼海域。（圖由鄭文旗提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域處處充滿驚喜，屈爪嶼水深約60米海域，赫然同時出現珍貴保育類鯨鯊和魔鬼魟，8/24～8/26連續3天被人目擊紀錄，而且都是成群結隊，鯨鯊最少2頭前後在海面躍上躍下，魔鬼魟則是6隻以上，場面相當壯觀。

屈爪嶼位於高約9公尺，面積約0.0343平方公里，相關位置係在吉貝島東南方，小白沙嶼西北方，金嶼東側的1處島礁群，主島屈爪嶼在北，小屈爪嶼在南，其中大、小屈爪嶼間有海蝕溝相隔，由微輝長斑岩所形成，片狀的風化外貌是辨識的方法之一，由於地勢平緩，在海面上難以辨識，因此設置小燈塔指引航路，島上是澎湖野生紫菜產區。

鬼蝠魟俗稱魔鬼魚，是世界最大的魚類之一，最大體長可達9公尺、重達3公噸，菱形的體盤有如一只風箏，隨著洋流游動，又像海中的鷹隼。鬼蝠魟和鯊魚是表親！4億年前由同一個祖先演化而來，不過如今鬼蝠魟見到大型鯊魚可是會逃得遠遠的，免得被吃，鯊魚是主要掠食者之一。台灣2018年起禁止捕捉、持有與販賣，2020年6月起列入海洋保育類野生動物。

鯨鯊則以浮游生物為食，隨著體型成長有能力掠食游泳能力較佳的小魚、甲殼類或頭足類等餌料生物。台灣2002～2007年期間進行漁獲量的總量管制，逐年慢慢減少漁獲尾數，終於在2008年之後全面禁捕，並禁止鯨鯊任何產製品的販售行為。2020年6月1日正式被海洋保育署列為台灣海洋保育類物種。

鯨鯊與魔鬼魟同台演出，4億年前是表親。（圖由鄭文旗提供）

