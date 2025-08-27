「鐵道尋站趣」打卡踴躍 台鐵8/29再開賣名片式月台票

台鐵以9個花東小站包括漢本、東竹、三民、大富、平和、康樂、山里、瑞和與海端為主軸，旅客只需於活動期間前往任一小站完成打卡任務，即可參加抽獎。（台鐵公司提供）

2025/08/27 15:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（27日）表示，為感謝民眾熱情響應「鐵道尋站趣．打卡抽好禮」活動，台鐵公司特別加碼，名片式月台票將於8月29日再度開賣，邀請旅客收藏紀念之餘，更能親臨小站打卡參與抽獎。

台鐵公司表示，活動以9個花東小站包括漢本、東竹、三民、大富、平和、康樂、山里、瑞和與海端為主軸，旅客只需於活動期間前往任一指定小站完成打卡任務，即可參加抽獎，有機會獲得精美好禮。

台鐵公司表示，名片式月台票不僅具收藏價值，更承載著推動旅客走訪沿線小站、感受鐵道風情與在地文化的心意。詳細活動內容可參考國營台灣鐵路股份有限公司官網及Facebook粉絲專頁。

