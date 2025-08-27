中市清水通學步道工程延宕 竟有4個完工日期

清水國中與建國國小通學步道工程從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停。（記者張軒哲攝）

2025/08/27 15:40

〔記者張軒哲／台中報導〕清水國中與建國國小通學步道工程從去年6月開工至今已超過1年，民眾反映工程做做停停，兩側人行道工程告示牌有差異，台中市政府官方網站的工程進度查詢系統顯示清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程預計完工時間則是明年11月，外界質疑施工延宕，影響行人學生通行。

清水區公所表示，工程需配合台電下地工程，因涉及民生用電停電及相關公告作業，其作業及工程時程冗長，區公所皆定期召開協調會議，多次反映並提醒台電應如期完成；台電公司配合都市景觀整體規劃，辦理電力設備下地工程，惟因作業程序繁複且施工條件具挑戰性，致部分工程展延。

市議員楊典忠表示，清水國中與建國國小通學步道工程告示牌有差異，靠近清水區公所的1塊寫著完工日期114年6月22日，而道路對面靠近清水國中的1塊告示牌，完工日期寫114年9月20日，查看公共工程委員會官網工程進度，截至114年7月底實際進度：55.00%，工程期限至114年12月31日，再到台中市政府官方網站的工程進度查詢系統，清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程預計完工時間則是115年11月30日，有4個完工日期。清水區通學步道工程從規劃設計到施工超過1年，除了台電的設施外，通學步道其他路段也尚未完工。

清水區公所指出，目前台電已加緊趕工，清水區公所亦將持續配合相關作業，確保工程順利完成，後續區公所也會再注意工程相關告示，包含期程更新，以避免民眾誤解。

