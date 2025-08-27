「竹北吊車大王」新總部開箱！ 金光閃閃融合簡約風 網驚呼：很幸福

竹北吊車大王胡漢龑在臉書PO出總部內裝開箱影片，裝潢延續一貫的奢華浮誇風格，讓人眼睛一亮。（擷取自啟德機械起重工程-股公司臉書）

2025/08/27 16:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「竹北吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑，即將在新落成的總部舉辦重機械吊車展覽，他日前在臉書PO出總部內裝開箱影片，裝潢延續一貫的奢華浮誇風，讓人眼睛為之一亮，讓網友們紛紛留言「缺員工嗎？」

胡漢龑日前在臉書PO出，將在啟德企業總部「白宮」前舉辦70輛超跑的跑車聚會，他在鏡頭上大喊「超扯、超扯、超扯！」後方則是一字排開的超跑，胡漢龑在貼文中表示，他也帶大家先看看目前新總部「白宮」家具進駐的進度。

影片中可以看到，雖然目前還在收尾工程，但內部裝潢與家具已經整理、進駐得差不多了，看起來非常奢華，大廳上方懸掛金色的吊燈，兩側還有金光閃閃的座椅，胡漢龑在影片中自豪表示「漂亮吧？」畫面一轉來到辦公室，正中央有巨大的水晶吊燈，辦公區則是潔白簡約的白色調，看起來乾淨俐落。

網友們看到影片後紛紛留言「這麼棒的上班環境，請問有缺員工嗎？」、「看得真的讓人開心耶，這麼棒的白宮，人在這麼棒的地方上班真的很幸福喔」、「很想去耶，有缺打掃的嗎？」、「不僅財力滿貫，也不忘大力默默行善」。

竹北吊車大王新總部「白宮」開箱影片

巨大水晶吊燈及辦公區簡約色調，看起來乾淨俐落。（擷取自啟德機械起重工程-股公司臉書）

