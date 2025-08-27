罷免傅崐萁失利關店成真 花蓮咖啡館選台南重生

花蓮咖啡館因罷免案失利信守承諾關店，今天宣布落腳台南重新出發，引發網路熱議，支持者期待甜點一級戰區再掀風潮，外界則關注理念與市場能否兼顧。（記者王捷翻攝）

2025/08/27 15:20

〔記者王捷／台南報導〕以罷免傅崐萁聞名的花蓮知名咖啡店，因罷免案未過，信守承諾閉店，今天店家宣布落腳民主聖地、「全糖市」台南，消息一出立刻掀起熱議。

該店家在花蓮以「神級肉桂捲」與日系甜點受到歡迎，在大罷免期間，店家表態若罷免傅崐萁不成就會關店，7月26日結果出爐後依約宣布熄燈，讓咖啡館在當地留下鮮明記號，也引來網路兩極評價。有人感謝她的勇氣，也有人認為是一種行銷手段，不久將會重新開店。

不過，當店家再度宣布新計畫，透露設備拍賣與「新店規劃中」的訊息後，討論隨即轉向未來動態。許多粉絲敲碗南部展店，如今確定選擇台南，讓不少人期待她能在府城甜點一級戰區展開新篇章。

有消費者認為，終於盼到「民主甜點」來台南，也有人認為，店家的堅持不僅是一種理念，也是一種品牌特色，雖然外界質疑以閉店當行銷手段，會損害消費者對店家的信賴，過去也有許多店家在疫情期間，以預先預告的手法，獲得關注後重新開店，不過也應該支持店家說到做到的信念。

市場分析，花蓮咖啡店的遷徙不只是地理上的移動，更帶有理念與市場定位。未來能否在台南站穩腳步，兼顧政治立場與商業營運，將是後續最受矚目的焦點。

