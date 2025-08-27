違停也甘願？陽光猛男「拖吊界蘇志燮」爆紅! 網羞喊：拖走我的心

民眾近日偶遇一名拖吊界男神（左），讓她不禁發文笑說「不講一聲就把我的心拖走」。（擷取自爆廢公社）

2025/08/27 16:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近日偶遇一名外型帥氣、身材結實的拖吊場男員工，不禁笑說，「真是沒禮貌，不講一聲就把我的心拖走」。照片曝光後，這位天菜員工瞬間被封為「拖吊界蘇志燮」，留言區更是暴動。

一名網友今（27日）在臉書社團「爆廢公社」發文表示，吃早餐時遇一名拖吊場員工，笑說「真的很沒禮貌，不講一聲就把我的心拖走」。從原Po貼出的照片可見，該名員工擁有結實身材、古銅肌膚與陽光笑容，長相酷似南韓男神蘇志燮，讓不少網友直呼：「我的老天爺 天菜」。

目前，該篇貼文已獲2.6萬讚，留言區滿滿都是想「自投羅網」的幽默回應，「在哪？ 想違停」、「忽然好想違規」、「違停for you」、「看成劉耕宏」、｢拖什麼車 拖我比較快｣、「我去違停一下然後自己檢舉自己」、「拖車廠表示：怎麼最近的違停突然變多」、「怎麼拖這麼多次沒遇到這款的」。

更有眼尖網友找出這位「拖吊界男神」的社群帳號。當時一名女車主發文笑稱，「三重拖吊場的員工怎麼回事，帥到讓我忘記車被拖走，有沒有一種帥是王陽明在開單的感覺？」沒想到竟引來該名男神向她致歉，「抱歉拖到妳的車，那邊還蠻常被報案的，只能聽命令過去拖，希望妳以後都不要遇到我」誠懇又帥氣的態度，再次圈粉無數。

事後，「拖吊界男神」更發文強調，「請各位不要怨恨我，關於放車這件事拖車司機是完全不能作主的，所以看到車被拖要趕快去找員警，不要找拖車司機，但基本上，上了平台鐵板，就不太可能可以放車了」。就連女星何妤玟也在留言下方開玩笑地說，「我人生四十幾年從來沒騎過機車 今晚馬上下訂買兩台 快告訴姐 在哪裡可以被你拖走」。

拖吊界天菜爆紅後，他的Threads文章引來女星何妤玟留言「我人生四十幾年從來沒騎過機車，今晚馬上下訂買兩台 快告訴姐，在哪裡可以被你拖走」。（擷取自Threads）

