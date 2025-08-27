伊甸桃園庇護工場20週年 學姐小彤分享職場轉銜經驗

伊甸基金會桃園庇護工場成立20週年，今早於中原文化園區舉辦20週年暨中秋禮盒推廣活動。（伊甸基金會提供）

2025/08/27 15:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕伊甸基金會桃園庇護工場成立20週年，今早於中原文化園區舉辦「20週年暨中秋禮盒推廣」記者會，庇護員工與見習生帶來精彩舞蹈，從庇護工場「畢業」的學姐小彤，現任職工廠清潔員，她分享過去在庇護工場的工作經驗對她十分重要，不僅學會正確的工作態度與方法，也建立自信，奠定工作基礎。

38歲小彤離開庇護工場後，曾在銀行擔任清潔工，也在洗衣廠裡工作，現在當清潔員，假日也到市場幫媽媽做生意，她說，過程雖偶有跌宕，但她謝謝工場的陪伴，她會繼續努力工作，讓自己更獨立，能好好照顧家人。

19歲芝芝有輕度智能障礙，今自信燦笑地完成舞蹈演出，學生時期的她曾在烘焙坊實習，畢業後經職業重建服務轉介，面試後正式成為工場生力軍。剛開始包裝作業訓練時，會搞混順序或放錯位置，但她藉勤翻筆記複習，現已能獨立作業，是包裝區的小幫手，她今年訂下考取烘焙麵包丙級證照的目標，立志當甜點師。

基金會庇護事業處長陳智宏表示，20年來，工場至今已成功輔導15位庇護員工考取專業證照、並協助17位順利轉銜至一般就業市場，許多身障夥伴從緊張、陌生，到建立自信、學習技能，一步步朝自立生活的目標前進。

市府勞動局專委張哲航表示，伊甸烘培坊是桃園首家庇護工場，持續致力培力身心障礙朋友，每年也推出很棒的禮盒，感謝伊甸共同為桃園的身心障礙者付出。

伊甸庇護工場推出7款全新包裝的中秋禮盒，含蛋黃、芒果、翠玉檸檬酥等，即日起至9月22日前訂購享95折優惠，詳情可上網搜尋「伊甸公益MaLL」。

「畢業」學姊小彤分享過去在庇護工場的工作經驗。（伊甸基金會提供）

庇護員工芝芝宣傳伊甸庇護工場推出全新中秋禮盒。（伊甸基金會提供）

伊甸基金會桃園庇護工場20週年活動，庇護員工與見習生帶來精彩舞蹈。（伊甸基金會提供）

