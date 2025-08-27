為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    揭露班機遇劇烈亂流真相 中央大學研究登國際期刊

    中央大學大氣科學系王國英教授透過地球同步衛星資料，完整重建SQ321班機遇險前後的大氣環境。（圖由中央大學提供）

    2025/08/27 15:14

    〔記者楊綿傑／台北報導〕新加坡航空SQ321班機去年5月在緬甸上空突然遭遇劇烈亂流，導致1人身亡、多人受傷，中央大學大氣科學系教授王國英透過地球同步衛星資料，首次將東亞衛星觀測整合，完整重建飛機遇險前後的大氣環境，發現該班機所遭遇的亂流與深對流雲（Deep Convective Clouds, DCC）系統發展密切相關，成果發表於最新一期國際期刊《自然—科學報導》〈Scientific Reports〉。

    該研究透過日本向日葵氣象衛星，每10分鐘取景1次，提供雲系演變的高頻率影像，以及台灣福爾摩沙衛星七號/COSMIC-2 GPSRO資料，揭示亂流發生區域的大氣垂直結構與溫度剖面。並且加入飛航數據驗證，包括ADS-B（自動相關監視－廣播系統）資料精準記錄班機高度、速度與航跡，與衛星觀測互相對照，得以重建亂流發生時空背景。

    王國英說明，班機從07:49:21 UT（飛機開始出現輕微震動）到07:50:05 UT（嚴重湍流結束），穿越兩個對流雲團之間的區域，航班經過區域存在高度達5萬5000英尺的深對流雲，其雲頂溫度低至約−80°C，該區域的對流可用位能（CAPE）值約為692–737 J/kg，估算可產生最高38m/s的上升氣流，這些垂直氣流可引發高達1.15倍地表重力加速度的垂直加速，是亂流的主要成因之一。

    隨去年全球定期商業客運航班總數超過4000萬班次，面對全球暖化加劇，所帶來氣象不穩定性，飛行安全面臨更大的挑戰。王國英建議，應建立即時衛星監測（光學與GPSRO）與ADS-B飛航資訊整合平台，提供航空公司與機師即時參考，提升跨國航班的安全性與舒適度。

