為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鐵皮屋或紅磚瓦？台南災後修繕有人補屋頂、有人守老厝

    災區尚有私人百年舊宅吹毀，後代早已遷籍外地，乏力修繕。（記者洪瑞琴攝）

    災區尚有私人百年舊宅吹毀，後代早已遷籍外地，乏力修繕。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/27 15:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕一樣風災百樣情！丹娜絲颱風與0728豪雨重創南市，不少民宅受損，災後家園重建也呈現不同樣貌。考量經濟與需求，有人選擇以鐵皮屋修補，費用約10至20多萬元不等，但也有人對老宅有深厚感情，寧願不用鐵皮，花40多萬元堅持以傳統磚瓦修回老厝，只為延續記憶裡的「家」。

    市府統計，目前登記修繕戶數3441戶，已媒合3378戶，其中639戶完成簽約、279戶施工中、247戶完工。工務局表示，只要簽約完成，後續進度都相當順暢，另有200多戶弱勢家庭也已逐步獲得認養與協助。

    修繕過程中，仍有不少兩難。有人捨不得百年老屋被鐵皮取代，但拆除動輒需數十萬元，即便政府提供2萬元補助，仍有災戶選擇申請免費拆除；也有人租屋多年，希望修繕繼續住下去，卻因屋主不願修繕而陷入僵局。

    工務局指出，若老屋破損閒置，恐成為登革熱孳生源，市府也會協調處理。在六甲地區，已完成第1戶建物拆除作業，學甲目前已有2戶、將軍1戶完成簽約並將拆除。整體而言約逾百戶居民表達拆除意願，待產權確認後，相關單位將陸續排定拆除作業。弱勢戶方面，目前已媒合廠商免費修繕30戶，並編列1.6億元協助弱勢修繕；另外1.35億元協助整棟拆除，相關標案皆已發包完成，正依序進場。

    對於外界質疑媒合率不高，市府秘書長尤天厚坦言，關鍵在於民眾意願。特別是許多三合院或傳統祖厝涉及家族多人產權，或是長輩與子女間意見不一，導致進度受限。他表示「政府能做的只是鋪路，願不願意走，還是要看市民的意願。」

    傳統老厝無人居住乏力修，只能等塌倒。（記者洪瑞琴攝）

    傳統老厝無人居住乏力修，只能等塌倒。（記者洪瑞琴攝）

    災區受損屋頂待鐵皮屋修繕。（記者洪瑞琴攝）

    災區受損屋頂待鐵皮屋修繕。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播