鐵皮屋或紅磚瓦？台南災後修繕有人補屋頂、有人守老厝

災區尚有私人百年舊宅吹毀，後代早已遷籍外地，乏力修繕。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/27 15:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一樣風災百樣情！丹娜絲颱風與0728豪雨重創南市，不少民宅受損，災後家園重建也呈現不同樣貌。考量經濟與需求，有人選擇以鐵皮屋修補，費用約10至20多萬元不等，但也有人對老宅有深厚感情，寧願不用鐵皮，花40多萬元堅持以傳統磚瓦修回老厝，只為延續記憶裡的「家」。

市府統計，目前登記修繕戶數3441戶，已媒合3378戶，其中639戶完成簽約、279戶施工中、247戶完工。工務局表示，只要簽約完成，後續進度都相當順暢，另有200多戶弱勢家庭也已逐步獲得認養與協助。

修繕過程中，仍有不少兩難。有人捨不得百年老屋被鐵皮取代，但拆除動輒需數十萬元，即便政府提供2萬元補助，仍有災戶選擇申請免費拆除；也有人租屋多年，希望修繕繼續住下去，卻因屋主不願修繕而陷入僵局。

工務局指出，若老屋破損閒置，恐成為登革熱孳生源，市府也會協調處理。在六甲地區，已完成第1戶建物拆除作業，學甲目前已有2戶、將軍1戶完成簽約並將拆除。整體而言約逾百戶居民表達拆除意願，待產權確認後，相關單位將陸續排定拆除作業。弱勢戶方面，目前已媒合廠商免費修繕30戶，並編列1.6億元協助弱勢修繕；另外1.35億元協助整棟拆除，相關標案皆已發包完成，正依序進場。

對於外界質疑媒合率不高，市府秘書長尤天厚坦言，關鍵在於民眾意願。特別是許多三合院或傳統祖厝涉及家族多人產權，或是長輩與子女間意見不一，導致進度受限。他表示「政府能做的只是鋪路，願不願意走，還是要看市民的意願。」

傳統老厝無人居住乏力修，只能等塌倒。（記者洪瑞琴攝）

災區受損屋頂待鐵皮屋修繕。（記者洪瑞琴攝）

