北市公館圓環拆除2階段施工 預計11月下旬完工

「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」預計9月13日凌晨進場施工。（圖由新工處提供）

2025/08/27 15:04

〔記者董冠怡／台北報導〕「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」預計9月13日凌晨進場施工。市府工務局新建工程處今說明，工程分2階段進行，第1階段封填地下道（44天）、第2階段拆除圓環地上設施（21）天，合計約需65天，目前正在進行施工前籌備、期間交通維持計畫宣導作業，預計11月下旬完工。

第1階段封填地下道工程內容如南北側人行地下道及車行地下道分層封填、自來水處及電力、電信等管線單位配合降埋施工，以及拆除引道段RC護欄及相關地上物設施、舖築臨時AC路面等，約需44天。

新工處表示，第1階段施工為早上8點至晚間6點、凌晨0時至清晨6點，避開上下午交通尖峰時段，過程中不會佔用平面車道，維持既有車道通行，但原本行駛於地下道的公車，需配合工程改走平面，並派義交、設置改道牌面疏導。

第2階段平面道路工程，涵蓋拆除圓環地上設施、北側人行地下道地面出入口雨遮打除、路面AC刨鋪，以及永久路型繪設臨時標線、標誌，約需21天。

新工處指出，第2階段施工時間為凌晨0時至清晨6點，夜間施工為主，會佔用羅斯福路外側一車道，清晨6點前會撤除交維設施，白天不會施作，維持既有車道通行。

不過，因公車改成行駛平面，道路容量仍略為降低，永和往返台北可以永福橋替代銜接辛亥路；新店往返台北於景隆街銜接興隆路二段、辛亥路、辛亥隧道銜接基隆路分流。

