為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華山舉辦閃亮銀髮派對 讓長輩重溫「蝦拼」樂趣

    透過購物市集，讓老寶貝們重溫「蝦拼」的樂趣。（記者吳俊鋒攝）

    透過購物市集，讓老寶貝們重溫「蝦拼」的樂趣。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/27 14:52

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕為讓孤老們走出家門，增加人際互動，華山基金會今天在台南仁德區舉辦「閃亮銀髮派對」，除了安排才藝表演助興之外，現場布置為購物市集，展售各式商品，提供長輩等值點券，重溫「蝦拼」的樂趣。

    閃亮銀髮派對活動於仁德展覽館登場，由華山基金會台南B區主辦，量身打造購物市集，約310位孤老參加，阿公、阿嬤們欣賞熱鬧的表演節目之餘，也可以使用點券選購喜歡的食物或日用品，體驗「慢慢挑、慢慢逛」的樂趣，悠哉自在地享受人生。

    每位長輩有300元等值點券可以選購，現場也有擲骰子、撿紅點、劍玉等互動的益智遊戲，讓老寶貝們多動腦，延緩退化、預防失智；舞台區則是一連串的舞蹈、音樂等才藝表演，側邊還有義剪、推拿等服務性攤位，相當熱鬧。

    華山表示，打造的購物市集，猶如傳統的遊園會形式，攤位由台南B區各天使站長精心策畫，從滷味、豆花、糕點、茶葉蛋等小吃，到牙膏、電池、衛生紙、洗碗精的民生用品，一應俱全，透過閃亮銀髮派對，讓因經濟困頓、行動不便而無法自由出門的弱勢長輩，也可以參與活動，與爺奶們同樂。

    華山指出，台南地區從年初的楠西地震，到近期的颱風、豪雨等天災，陸續重創弱勢長輩的生活，積極復原的同時，亟需社會大眾伸出援手，一起協助，現正進行「愛老人．中秋亮起來」公益活動，懇請各界共襄盛舉。

    閃亮銀髮派對登場，逾300位阿公、阿嬤參加。（記者吳俊鋒攝）

    閃亮銀髮派對登場，逾300位阿公、阿嬤參加。（記者吳俊鋒攝）

    長輩們進行擲骰子的互動遊戲。（記者吳俊鋒攝）

    長輩們進行擲骰子的互動遊戲。（記者吳俊鋒攝）

    長輩們學習劍玉遊戲，增加人際互動。（記者吳俊鋒攝）

    長輩們學習劍玉遊戲，增加人際互動。（記者吳俊鋒攝）

    現場還有義剪的服務。（記者吳俊鋒攝）

    現場還有義剪的服務。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播