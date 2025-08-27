華山舉辦閃亮銀髮派對 讓長輩重溫「蝦拼」樂趣

透過購物市集，讓老寶貝們重溫「蝦拼」的樂趣。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為讓孤老們走出家門，增加人際互動，華山基金會今天在台南仁德區舉辦「閃亮銀髮派對」，除了安排才藝表演助興之外，現場布置為購物市集，展售各式商品，提供長輩等值點券，重溫「蝦拼」的樂趣。

閃亮銀髮派對活動於仁德展覽館登場，由華山基金會台南B區主辦，量身打造購物市集，約310位孤老參加，阿公、阿嬤們欣賞熱鬧的表演節目之餘，也可以使用點券選購喜歡的食物或日用品，體驗「慢慢挑、慢慢逛」的樂趣，悠哉自在地享受人生。

每位長輩有300元等值點券可以選購，現場也有擲骰子、撿紅點、劍玉等互動的益智遊戲，讓老寶貝們多動腦，延緩退化、預防失智；舞台區則是一連串的舞蹈、音樂等才藝表演，側邊還有義剪、推拿等服務性攤位，相當熱鬧。

華山表示，打造的購物市集，猶如傳統的遊園會形式，攤位由台南B區各天使站長精心策畫，從滷味、豆花、糕點、茶葉蛋等小吃，到牙膏、電池、衛生紙、洗碗精的民生用品，一應俱全，透過閃亮銀髮派對，讓因經濟困頓、行動不便而無法自由出門的弱勢長輩，也可以參與活動，與爺奶們同樂。

華山指出，台南地區從年初的楠西地震，到近期的颱風、豪雨等天災，陸續重創弱勢長輩的生活，積極復原的同時，亟需社會大眾伸出援手，一起協助，現正進行「愛老人．中秋亮起來」公益活動，懇請各界共襄盛舉。

閃亮銀髮派對登場，逾300位阿公、阿嬤參加。（記者吳俊鋒攝）

長輩們進行擲骰子的互動遊戲。（記者吳俊鋒攝）

長輩們學習劍玉遊戲，增加人際互動。（記者吳俊鋒攝）

現場還有義剪的服務。（記者吳俊鋒攝）

