    首頁　>　生活

    太可怕了！基隆知名飯店浴室竟然「落石」 差點砸到人

    民眾住進基隆市區知名的柯達飯店，浴室天花板落石差點被砸中。（民眾提供）

    2025/08/27 14:45

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕住飯店踩雷！有位D姓民眾日前住進基隆的柯達飯店，抱小孩進浴室洗澡，結果天花板石塊從天而降，差點被石頭砸死，嚇到一回來就馬上帶著小孩去收驚。業者表示先前飯店有重新整修裝潢，疑似工人沒有將細部處理好，導致石頭鬆脫掉落，已經請廠商協同調查及修繕，並全額退費。

    市府文化觀光局文化觀光發展科長林芷伃指出，已派員到現場了解狀況並協調賠償事宜，後續持續追蹤該飯店住宿安全及整體環境衛生，以保障住客權益。

    D住客在臉書貼文指出，8月24日住進柯達飯店，第一間煙味超重，要求換房，結果帶孩子要洗澡時，天花板突然掉下多塊石頭，差點被石頭砸扁，再換第三間房間居然浴室的垃圾桶未清潔。雖然前台服務人員態度很好，有送1箱果凍跟2張星巴克兌換券，但真的太可怕了，嚇到一回來就馬上帶著小孩去收驚。

    網友留言「會嚇暈，又是鬼月」、「好誇張，房間落石應直接退費」、「水泥塊都掉下來，建築物有安全問題，應該先停業全面清查」、「生命很脆弱，不敢去住」。

    業者出面致歉，會全額退費給客人，日前飯店有重新整修裝潢，疑似工人沒有將細部作業處理好， 導致開門時震動太大力，石頭鬆脫掉落，已經請廠商協同調查及修繕，業者表示會深刻檢討，住客的安全永遠是第一順位，會再加強房務的管理。

    基隆市區知名的柯達飯店遭投訴，浴室天花板落石差點被砸中。（記者盧賢秀攝）

