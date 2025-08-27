為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    石崇良接掌衛福部！黃金舜讚「溝通能力好」：非常大的革新

    石崇良將接掌衛福部。（資料照）

    石崇良將接掌衛福部。（資料照）

    2025/08/27 15:08

    〔記者林志怡／台北報導〕行政院27日證實16位閣員異動名單，其中衛福部長大位將由現任健保署長石崇良接任。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，他已經與石崇良通過電話，並恭喜石崇良接掌衛福部；他認為，石崇良接任部長，對衛福部來說是非常大的革新，也是件好事，相信未來很多困難、爭議問題，在他手上也能迎刃而解。

    黃金舜指出，石崇良是台大醫院急診科醫師出身，後來在衛福部擔任過綜合規劃司司長、醫事司司長、主任秘書、次長，在健保署最困難時，也願意在健保署最困難時願意降調擔任署長，對於整個衛福部的整體業務都相當熟悉，相信未來直接當部長也不會有磨合期、可以馬上上手。

    「我對他的期待很高」，黃金舜說，他過去曾經與石崇良開過多次會議，遇到一些醫療團體間彼此有爭議的問題，石崇良都能表現出良好的溝通能力與柔軟身段，對於基層的事情也非常接地氣，遇到各團體想法立意不同，石都有辦法迎刃而解。

    黃金舜也提到，過去新冠肺炎疫情期間，藥師接下口罩實名制的責任，當時大家兵荒馬亂，石崇良也常常跟他們開會到晚上11、12點，是個非常有耐力的人，腦筋也很清楚；且作為健保委員，黃金舜也參與過多次健保會議，認為石崇良對於醫界點值問題也有一套方法。

    「我對他是肯定的」，黃金舜說，在石崇良接任部長後，相信能把急迫的事情處理好，對於藥師與中藥相關問題，相信能有暢通的溝通管道，也可以坐下來彼此討論，尋找處理方式，讓問題迎刃而解。

    此外，黃金舜表示，他剛好有朋友與石崇良參與同一場會議，他也在朋友的轉接下，親口祝賀石崇良接掌衛福部。

