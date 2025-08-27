為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東午仔魚驗出「還原型結晶紫」 業者挨罰3萬元

    食藥署今天公布，例行稽查中發現1件國產午仔魚檢出禁用藥物「還原型結晶紫」。（圖由食藥署提供）

    食藥署今天公布，例行稽查中發現1件國產午仔魚檢出禁用藥物「還原型結晶紫」。（圖由食藥署提供）

    2025/08/27 14:35

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛生福利部食品藥物管理署今（27日）公布「2025年5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，在585件檢體中，發現1件國產午仔魚檢出禁用藥物「還原型結晶紫」，供應業者來自屏東，已遭裁罰新台幣3萬元。

    食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，食藥署與地方政府衛生局合作，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及大型賣場、超市進行抽驗，總計檢測585件禽畜水產品，其中在苗栗發現1件屏東業者販售的午仔魚檢出「還原型結晶紫」，合格率達99.8%；另外檢驗的84件禽畜產品農藥殘留，則全數合格。

    針對不合格產品，林旭陽說明，屏東1間冷凍食品行販售的午仔魚被驗出還原型結晶紫，這種物質是結晶紫的主要代謝產物，結晶紫屬於合成染料，化學結構與孔雀綠相似，具有抗菌作用，常被用於養殖環境清潔。不過，現行規定養殖過程禁用，市售產品不得檢出，此次除依法裁罰來源業者3萬元，農業單位也進一步輔導養殖業者避免再使用。

    食藥署提醒，食品業者應保存進貨來源證明，如發票、收據等至少5年，以利追溯；消費者則應優先選擇來源清楚、具CAS標章、產銷履歷或追溯QR code的產品，避免購買來路不明商品，才能保障食安。

