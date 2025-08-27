小歐盟攜手共學團訪北歐 反核少女吳亞昕最期待「核廢處置場」

台灣親子共學教育促進會、暖暖蛇青少年共學團與小民參政歐巴桑聯盟將出訪北歐，並聚焦教育、社會、政治、經濟、民防、環境等6大議題。（記者楊綿傑攝）

2025/08/27 14:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣親子共學教育促進會、暖暖蛇青少年共學團與小民參政歐巴桑聯盟將出訪北歐，並聚焦教育、社會、政治、經濟、民防、環境等6大議題。訪團成員之一，日前在核三重啟公投意見發表會上擔任反方代表的吳亞昕，則透露非常期待前往「安克羅核廢料最終處置場」，進一步了解核廢處理議題。

台灣親子共學教育促進會的常務監事鄭清華指出，此行包括參訪自主學習的民眾學校、結合研究課程的大學，以及強調教育公平的語言高中；拜訪家庭教育中心與馬爾默社區；觀摩挪威高中模擬投票，拜會瑞典政黨；了解有130年歷史的農業經濟組織；學習結合歷史、女性參與與社會韌性的百年民防組織；參觀全球第一座高階核廢料永久處置設施等。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲則提到，期待能學習成熟民主國家的政黨合作模式；學會理解重大公共政策必須建立在充分溝通與信任基礎上；也透過青少年主導籌備與參與，為台灣民主帶來新的希望，而青少年是民主韌性的關鍵力量。

關於參訪核廢最終處置場，吳亞昕則表示，期待能深入了解芬蘭政府如何和地方溝通，讓居民接受處置場蓋在住家附近？台灣能不能從中學到一些不一樣的溝通方式？要怎麼處理核廢，才能對下一代負起責任？她也認為不同能源皆有其代價，應以開放態度面對風險與挑戰，尋找多元對策，而非單一「標準答案」。

訪團成員，暖暖蛇青少年共學團高二生張瑞捷指出，台灣網路討論氛圍常忽視甚至歧視青少年聲音，不利於公共議題的理性交流。他期待透過此行參訪挪威高中，與同齡的挪威青年黨員們交流，讓台灣公共討論能更尊重青少年參與。

旅日學者也是參訪團員之一的王貞月，觀察到北歐地方議員僅領交通與出席費，政治被視為公共服務而非職業；其比例代表制也降低了政治門檻，讓包括年輕人在內的多元群體能進入議會，促進世代對話。她強調制度設計會是鼓勵青年參政的重要關鍵。

