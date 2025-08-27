竹北新社樹網公園今開箱 鄭朝方差點跟小朋友搶著玩

新竹縣竹北市的樹網公園，是個綠蔭下的森林系遊樂場。（記者黃美珠攝）

2025/08/27 14:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕號稱是全台唯一的「城區森林系遊戲場 」的新竹縣新社樹網公園，今天早上由竹北市長鄭朝方親自驗收、開箱，附近居民說他們早在昨天就已迫不及待搶先「享」用，鄭朝方看得開心，也一度童心未泯差點要跟小朋友搶著攀爬樹網，想躺在上面看著樹冠、藍空悠閒唱歌。

這座公園全區只有615坪，位於竹北市新社里，緊鄰著新社國小和多個社區，居民們說，很開心這座前身是「兒15」的綠地，不僅脫下了傳統早期都計區內死板公園的外衣，也不像近年縣府和公所爭相興建的特色公園般缺少綠蔭，小而美得「很社區」讓人置身其中相當放鬆。

鄭朝方說，這座公園應該是全台獨一無二的森林系遊樂場，公所結合在地生態，使用的鋼構和各類爬網遊具，配合著原來公園內的樹形跟樹的生長趨勢，讓遊具跟大樹結合，所以他把這個樹網公園稱為「與樹共舞」，小朋友們沿著大樹周邊水平和垂直的樹網或是鑽籠，爬上爬下，可以訓練體能也能幫助肌肉發展，爬到樹網平台上躺下，彷彿躺掛在大樹下的吊床上，可以仰望樹冠、藍空，直接在樹上唱歌，就連他也很想假裝成小孩上去體驗一下。

鄭朝方說，這個公園是今年春節過後，公所斥資1500萬所打造的，公園內的環狀步道採用自由曲線規劃，方便好行，還順應地勢，設置了一片淺碟式的草皮綠帶，使之具有滯洪的防災功能，是一處可以讓民眾日、夜都能享受的共融式公園。

新竹縣竹北市長鄭朝方今天驗收開箱樹網公園，一臉迫不及待想要跟小朋友搶玩。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市的樹網公園，用各種攀爬網和大樹做連結。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市的樹網公園今天開張，吸引小朋友熱情捧場。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方說，小朋友可以利用攀爬網接進大樹，在樹上唱歌。（記者黃美珠攝）

