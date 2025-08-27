澎湖海事新生始業輔導 聚焦品格培養與夢想啟航

今年澎水185位新生入學，舉行新生始業輔導活動。（圖由澎水提供）

2025/08/27 13:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校於今（27）日舉行新學年度新生始業輔導活動，今年共有185位新生齊聚校園，由校長顏嘉禾親自主持，並以「啟航新旅程、展望新未來」為題向同學致詞，勉勵新生以自信和熱情迎接全新的高中生活。

顏嘉禾表示，高中階段不僅是學習知識的重要時期，更是培養品格、鍛鍊能力以及探索未來方向的關鍵3年。他提醒同學們要勇敢嘗試、不要害怕犯錯，並強調「尊重」與「自律」的重要性。他說：「尊重老師、同學與自己，能讓校園成為一個溫暖、安全的地方；而遵守紀律就像船長遵循航海規則，才能順利抵達夢想的彼岸。」

另外，顏校長也鼓勵新生善用學校的資源，包括專業課程、社團活動、技藝競賽及國際交流，從多元學習中開拓視野，找到自己的熱情與方向。他期許同學們珍惜青春，把握每一天，讓3年的時光留下最美好的回憶。

今日始業輔導課程安排充實，由各處室主任向新生說明學習重點與生活規範，以及校園環境介紹與清潔、圖書館的使用及社團宣導、校歌教唱等。活動中不僅展現校方對學生的關懷，也象徵新學期正式啟航。最後，顏校長以「高中生活是一場航海旅程」作結，期勉185位新生勇敢做自己人生的船長，乘風破浪，邁向光明未來。

澎水校長顏嘉禾，向學生說明澎水教育宗旨。（圖由澎水提供）

