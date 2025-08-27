為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    林保署攜手慈心辦展 邀都市民眾共追尋綠保田地腳印

    林業保育署和慈心基金會共同舉辦「田裡交會的腳印——綠色保育15週年特展」，展出綠色保育標章成果。（慈心基金會提供）

    林業保育署和慈心基金會共同舉辦「田裡交會的腳印——綠色保育15週年特展」，展出綠色保育標章成果。（慈心基金會提供）

    2025/08/27 13:44

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業保育署和慈心有機基金會合作推綠色保育標章，讓投入維護生態多樣性的農民可獲得認證，隨該標章屆滿15年，雙方攜手舉辦在台北保育小站舉行展覽，希望在都會區的民眾透過展覽，用眼睛走入農田，認識這場發生在農田的綠色保育行動。

    目前國內或綠色保育標章的農戶達675戶，耕作面積超過1千公頃，申請的品項除作物外，也擴大到觀賞性草木花卉，農民在田區記錄到的物種超過2500種，林保署署長林華慶表示，綠色保育農田不只生產農作物，還具備生態保育價值，田區是食物網與生態廊道的一部分，讓生活與生態共好，也因此投入推廣友善耕作，希望農田可成為更多生物的庇護所。

    林保署表示，這次和慈心基金會共同舉辦的展覽「田裡交會的腳印」，透過影像、圖文陳列等將「家的意象」化為行動起點，希望讓更多都市民眾看見棲地、產地與餐桌的連結，理解生產、生活與生態同在一塊土地上，健全生物棲息地農田生態系，也期待更多民眾可用消費的力量支持綠色保育的產品，讓更多農民願意投入一起維護生態。

    「田裡交會的腳印——綠色保育15週年特展」即起到9月26日在林業保育署保育小站（台北市大安區金山南路二段 203 巷 24 號） 舉行。

