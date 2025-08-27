為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園學童營養午餐補助提高至51元 在地食材採購將提高至78.87公噸

    桃園市114學年度起，國中小營養午餐補助提高至51元，桃市府教育局表示，除了跨局處整合資源把關食安，也推動每月至少1次將在地食材導入午餐。（教育局提供）

    2025/08/27 13:39

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市國中小午餐免費政策持續推動，114學年度起每餐補助增加3元提高至51元，桃市府教育局表示，除了跨局處整合農業局、衛生局資源把關食安，也推動每月至少1次將在地食材導入午餐，讓學童吃得到桃園優質的地瓜、蓮藕、綠竹筍、黑豬肉等農特產。

    教育局表示，目前全市供餐達40班以上學校，均依規聘足正式營養師，負責課程推動、菜單設計及食材驗收，另外，各校亦設有午餐秘書及午餐供應委員會，定期審核菜單及抽查供應商，並與農業局、衛生局合作完成全市學校午餐輔導訪視；教育局亦推動校園米其林美食爭霸賽及廚師精進研習，提升午餐從業人員技藝與菜色豐富度，並鼓勵各校建置校園小農田深化食農教育。

    教育局表示，與農業局合作推動每月至少1次將在地特色食材導入午餐，例如地瓜、蓮藕、綠竹筍、黑豬肉等在地特色食材，去年採購在地食材共計49公噸，今年規劃提升至78.87公噸，採購率較前1年成長6成；此外，衛生局提高學校廚房及團膳工廠查核頻率，午餐及食材抽驗合格率達100%，食材產地標示的合格率同樣達100%，為了面對突發事件亦能立即啟動追蹤稽查並對外說明，市府規劃導入「食品安全智慧巡檢系統」及「星級評等制度」，提升業者自主檢查效能、加強資訊公開，讓家長選擇供餐更安心。

