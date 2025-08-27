北市環保局9/1至11/27 執行快速道路洩水孔清疏作業

台北市環保局今（27）表示，自9月1日起至11月27日，凌晨0時至6時執行北市10座高架道路及1座快速道路洩水孔清疏作業。（台北市環保局提供）

2025/08/27 13:40

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局今（27）表示，自9月1日起至11月27日，凌晨0時至6時執行北市10座高架道路及1座快速道路洩水孔清疏作業。作業期間將進行內外側道路封閉，請該時段行經高架道路的用路人，注意安全，小心駕駛，遵守交通管制及注意資訊可變標誌（CMS）路況資訊，確保行車安全。

環保局說明，除平時巡查作業外，另針對北市高架道路洩水孔每年進行2次專案性全面清疏作業。作業期間，該局將封閉作業路段的內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛等警示裝備；同時比照高速公路局，出動緩撞車輛加強維安，該車輛可有效吸收撞擊動能，減緩若發生撞擊時車輛內人員的傷害，既保護工作區域內人員及機具的安全，也提升用路民眾的安全保障。

環保局表示，高架道路洩水孔清疏作業相關訊息會在北市電子看板、廣播電台及道路上資訊可變標誌（CMS）等管道加強宣導，提醒行經該路段用路人注意，遵守交通規則，依照現場指引行駛，同時切勿疲勞駕駛，以策安全。

