    首頁　>　生活

    中科管理局炭植光蠟樹 「臺灣山椒魚號」碳移除設備吸睛

    國科會中科管理局長許茂新，邀廠商將生物炭植入園區光蠟樹。（記者黃旭磊攝）

    國科會中科管理局長許茂新，邀廠商將生物炭植入園區光蠟樹。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/27 13:45

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國科會中科管理局邀光泰環能等5家廠商，將生物炭植入園區光蠟樹，廠商展現區塊鏈碳權交易、碳資產數位管理、大自然交易平台負碳解方等先進綠色科技低碳，中科管理局長許茂新強調，面對國際減碳壓力，企業發展核心轉向綠色經濟，園區將持續引領綠色創新技術，驅動國家低碳轉型。

    「臺灣山椒魚號」（Formosan Salamander）從德國引進，進駐中科負碳科技園區（CDR PARK ）近1年，為亞太區第一台國際碳移除設備，光泰環能總經理彭俊明在場強調，台灣山椒魚為台灣特有種、冰河孑遺物種，而這台國際碳移除設備獲得歐洲生物炭驗證（EBC），透過無氧完全燃燒技術，將廢棄木材、稻稈稻殼剩餘資材等料源，轉化為高品質生物炭，有效固存碳元素。

    中科管理局長許茂新、馬森科技董事長李宗紘、睿德科技總經理陳正偉、大自然交易平台董事長林群貿、先進材董事長徐惇穎等人，今天（27日）上午在中科管理局門口將10公斤生物炭拌入光蠟樹根土，園區強調光臘樹植固碳能力名列前茅，生物炭具0.0265噸長效封存碳效能，實踐碳封存與二氧化碳碳移除（carbon removal），為氣候變遷復育盡心力。

    彭俊明說，「臺灣山椒魚號」於2024年5月落地中科，由德國原廠技師來台與光泰環能技師共同組裝調校，協助中科園區行道樹枝條做示範處理、歐洲生物炭驗證（EBC）第三方現場查驗，產製高品質生物炭並產製可驗證碳移除市場的生物炭產品。

    「臺灣山椒魚號」進駐中科負碳科技園區近1年，為亞太區第一台國際碳移除設備。（光泰環能提供）

    「臺灣山椒魚號」進駐中科負碳科技園區近1年，為亞太區第一台國際碳移除設備。（光泰環能提供）

    熱門推播