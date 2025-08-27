為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    疾管署長莊人祥傳升任衛福部次長 羅一鈞接疾管署長呼聲高

    疾管署長莊人祥升任衛福部次長後，疾管署副署長羅一鈞接任署長的呼聲高。（資料照）

    疾管署長莊人祥升任衛福部次長後，疾管署副署長羅一鈞接任署長的呼聲高。（資料照）

    2025/08/27 13:38

    〔記者林惠琴／台北報導〕內閣改組隊伍成形，衛福部長將由健保署長石崇良接任，前衛福部次長周志浩退休後的懸缺則由疾管署長莊人祥接手，對此，莊人祥僅簡短回覆「一切依行政院公布為主」，目前專注於疾管署業務；至於疾管署長的位置，則是由現任副署長羅一鈞接任呼聲最高。

    被網友封為「國民女婿」的羅一鈞，小學念了5年就因成績優異跳級上國中，更以全國榜首考上台大醫學院，讀6年就畢業，並自願到非洲馬拉威當外交替代役，返台投入感染科領域，於2008年加入疾管局成為防疫醫師。在新冠疫情之初，也因為睡不著滑手機發現中國異常情形且將消息貼到群組，是台灣迅速啟動應變的重要功臣。

    如今莊人祥將升任衛福部次長，疾管署長的空缺羅一鈞被認為是接任人選，會循著過去周志浩接棒次長後，時任副署長莊人祥接手署長一職的模式。

    不過，對於是否接任疾管署長，羅一鈞僅表示，他一無所悉，倘如報載所言部長異動，事務官就是依照新任部長的任命來辦理，若有外面專家願意來接署長，為防疫注入新氣象，也是很不錯的安排。

