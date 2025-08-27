潮台北「潮對流」登場！ 坂本龍一合作導演、卡莉怪妞藝術總監將來台演講

今年最受矚目的「潮對流 TRENDY Fusion」系列活動，將於台北101五樓「双融域 AMBI SPACE ONE」熱烈展開，規劃國際論壇TRENDY Forum、趨勢焦點TRENDY Talk、潮流沉浸展TRENDY Showcase與沉浸演唱會TRENDY Live四大系列。（北市文化局提供）

2025/08/27 13:30

〔記者孫唯容／台北報導〕由台北市政府主辦的「2025潮台北TRENDY TAIPEI」即日起至9月7日盛大登場。今年最受矚目的「潮對流 TRENDY Fusion」系列活動，將於台北101五樓「双融域 AMBI SPACE ONE」熱烈展開，規劃國際論壇TRENDY Forum、趨勢焦點TRENDY Talk、潮流沉浸展TRENDY Showcase與沉浸演唱會TRENDY Live四大系列，邀集國際、台灣的各領域重要代表人物、藝術家與創作者等，帶來跨界對話與未來趨勢。

「潮對流｜國際論壇 TRENDY Forum」邀請到多位國際知名講者，其中四位講者跨越影視娛樂、沉浸科技、次文化美學與人工智慧應用，包含首次亞洲行的英國殿堂級錄音室Abbey Road Studios董事總經理Sally Davies將分享百年錄音室的歷久彌新、再創傳奇之道；來自紐約的製作人暨導演Todd Eckert曾與音樂大師坂本龍一共同創作《鏡 Kagami》，將揭露國際級科技結合藝術的策展思考。

日本KAWAII文化教主、卡莉怪妞MV藝術總監增田賽巴斯汀（Sebastian Masuda）將暢談「可愛文化」如何跨域音樂、藝術、時尚，影響世界；韓國男團Big Ocean經紀公司是韓國唯一一間協助身障藝人經營演藝事業，並獲得歐美熱烈迴響的娛樂企業，執行長Cha Haley將公開以AI科技結合音樂，克服障礙成功打造偶像團體的經驗。

在國際論壇開跑前，8月27日至9月2日舉行的「趨勢焦點 TRENDY Talk」邀請13位潮流領域代表，包括創作歌手艾怡良將分享2025嶄新作品靈感創作過程；金曲新人someshiit山姆將以《愚公》專輯為例，關於北漂台北都市創作經驗；以及金馬獎最佳女配角丁寧將揭露影視舞台經歷裡的角色詮釋與自我覺察經驗。以及許多精彩講者包含《人選之人》話題編劇厭世姬、資深音樂製作人陳子鴻等，共同解析音樂、藝術、視聽、科技、時尚等未來潮流脈動。

同場舉行的「台北潮流沉浸展 TRENDY Showcase」，展期自即日至9月7日，為全台唯一的5G＋4K技術打造的全沉浸式空間策劃五面投影，以多元跨界的形式，匯聚臺北在音樂、藝術、視聽、科技與時尚等領域的精華成果，帶領觀眾穿梭於城市的創意脈動之中。展品涵蓋臺北流行音樂中心歷屆重要活動回顧、在臺北拍攝的國際電影與破億票房作品、2024生成式藝術節得獎作品等，展現台北文化符號與潮流能量。

