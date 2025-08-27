颱風影響台灣特有種「大赤鼯鼠」落難排水溝 幸運獲救後將野放

民眾通報的落難小動物毛色赤褐、門齒呈凹形彎曲、四肢具鉤狀爪，動保員葉盈鈞前往救援，當場確認為大赤鼯鼠。（新北市動保處提供）

2025/08/27 13:31

〔記者黃子暘／新北報導〕颱風來襲時，野生動物也受到影響，新北市動物保護防疫處長楊淑方說，日前接獲熱心民眾柯先生通報，在三芝區青山路旁排水溝發現一隻酷似松鼠的小動物，全身濕透的牠蜷曲著，狀似虛弱，動保處即刻派員前往，確認落難小動物是台灣特有野生動物「大赤鼯鼠」，疑似因為天氣變化影響視線，在覓食時不慎墜落，所幸檢查後無礙，待完全康復將野放回棲地。

動保處表示，這隻小動物毛色赤褐、門齒呈凹形彎曲、四肢具鉤狀爪，動保員葉盈鈞前往救援，當場確認為大赤鼯鼠，立即將牠帶回三芝動物之家安置。

葉盈鈞回憶，當天抵達現場時，鼯鼠倒臥排水溝內，可能是白日外出覓食，因為天氣變化影響視線，不慎自高處墜落。

獸醫師謝弘斌指出，檢查發現鼯鼠頭部有擦傷，且因多日未進食而體弱，難以自行移動，動物之家替牠清創消毒，並提供芭樂、蘋果、乾淨飲水等，將安排充份休養，等鼯鼠養好體力，將安排野放回原棲息地。

謝弘斌介紹，大赤鼯鼠是夜行性動物，主要棲息於中低海拔闊葉林及針闊葉混合林區，牠是台灣特有的野生動物，擁有特化的皮膜，可在樹林間滑翔數十公尺以上，以嫩葉、果實、花朵與種子等為主食。

動保處呼籲，民眾如發現傷病野生動物，可撥打動保處24小時動物救援專線（02）29596353通報，由專業人員負責野生動物救傷。

民眾通報的落難小動物毛色赤褐、門齒呈凹形彎曲、四肢具鉤狀爪，動保員葉盈鈞前往救援，當場確認為大赤鼯鼠。（新北市動保處提供）

