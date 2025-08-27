高雄大停水！ 9/10起停水39小時 影響10區共15.8萬戶用水

高雄大停水！9月10日起停水39小時，影響10區共15.8萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2025/08/27 13:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司配合高雄捷運工程辦理自來水管線遷移工程，將自9月10日9時起至11日24時停水39小時，岡山等7區全區停水、楠梓等3區部分停水，總計影響10區共15.8萬戶用水，包括停水13萬戶、壓降2.8萬戶。

水公司表示，將於9月10日週三上午9時至9月11日週四深夜24時停水，包括阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區共7區全區停水；另3區部分停水，包括楠梓區藍田、中興、中和里，燕巢區海城社區，茄萣區興達火力發電廠。

請繼續往下閱讀...

此外，楠梓區多里水壓降低，包括福昌、仁昌、裕昌、隆昌、興昌、泰昌、秀昌、加昌、廣昌、和昌、久昌、宏昌、大昌、盛昌、國昌、建昌、慶昌里。

水公司表示，配合高雄捷運工程推動，必須辦理多處自來水管線遷移工程，因管線改遷處甚多，工程耗時長，為減少重覆停水造成民眾不便，一併辦理同區域「北嶺站1800、800、600管銜接」、「岡燕路新設1200SP銜接1800SP」、「岡山至北嶺加壓站備援幹管工程」、「成功路口600管線封塞工程」、「民有路1500SP管線維修」、「北嶺站（含嘉興站）電氣設備檢驗」、「北嶺站加藥設備維護」等7案須停水作業，工程將同步施工以縮短停水時間。

水公司提醒民眾停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，所以恢復供水時間會較延遲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法