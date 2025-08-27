丹娜絲風災光電板災損 環境部4度抽驗水質無異常污染風險

環境部針對災損光電案場水域完成4次水質抽驗，顯示無金屬污染。（環境部提供）

2025/08/27 13:24

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創嘉南，尤以嘉義光電案場嚴重受損，環境部持續追蹤抽驗水質，針對日前已完成復原的荷苞嶼、溪墘及尚在清除中的新庄光電案場，進行第4次水質追蹤抽驗。綜整4次監測結果，除部分錳測值因當地背景因素偏高外，其餘各項重金屬多為未檢出或遠低於相關環境標準，水質無異常無污染風險。

環境部表示，光電模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等穩定的固態物質組成，並不會有所謂液體漏出狀況；再者，光電板封裝過程中，焊接材料與接線盒可能含有金屬成分（如鉛錫焊料），封裝包覆於內部，並不溶於水中故不易釋出金屬物質。

請繼續往下閱讀...

環境部指出，此次災損光電案場屬滯洪池，非供飲用水源或養殖魚塭用水，從光電模組破損浸於水中，到後續拖離水面清除、去化，4次抽驗結果皆顯示鉛、銅、鋅等各項重金屬濃度皆無明顯異常，符合「地面水體水質分類標準」，水質無遭受污染。

環境部表示，此次風災屬突發事件，一次性排出大量受損光電板，短期內超過平日處理量，須經暫置後，再逐步去化處理再利用，與光電板正常除役回收情況完全不同。目前僅剩嘉義縣新庄滯洪池尚未完成清除，廢棄光電板堆置於岸邊，將逐步清運給處理機構完成再利用處理，將持續督導地方環保局全程監督、依法執行，除對未依期程辦理者已依法開罰，業者也承諾將儘速清運完成外，後續也將適時依「廢棄物清理法」第71條規定，適時介入代行清理並依法追償。

丹娜絲颱風重創嘉南，尤以嘉義光電案場嚴重受損，環境部追蹤抽驗水質，除部分錳測值因當地背景因素偏高外，其餘各項重金屬多為未檢出或遠低於相關環境標準。（環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法