南市在全聯設64處紙錢集中箱 3地居民最環保

2025/08/27 13:28

〔記者蔡文居／台南報導〕中元普度將屆，台南市環保局從去年起與全聯福利中心合作設置24處紙錢集中箱，成效良好，今年持續擴大佈點，新增至14個行政區共64個紙錢集中點，方便市民回收紙錢集中燒，減少製造環境空污。其中，以永康南工店、永康復國店及歸仁文化店等3處居民，響應最熱烈。

南市環保局表示，焚燒紙錢過程中產生的煙霧，污染環境也對健康造成威脅。環保局去年鼓勵市民參與社區或廟宇的「集中普度」，並推出「集中燒、適量燒、替代燒」的新紙錢三燒，同時與全聯合作設置長期的紙錢集中箱，在永康及東區等行政區共設置24處。

環保局空噪科長楊朝全表示，今年環保局持續拓點，擴及東區、中西區、北區、南區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區、新市區、新營區、麻豆區、佳里區、善化區等14個行政區。目前以永康區每月響應約100公斤最多，門市則以永康南工店、永康復國店、歸仁文化店響應最熱烈。

環保局說，普度細節繁瑣，建議民眾可交給專業的寺廟來代辦集中普度，安心又環保。如果民眾還是習慣自己準備，也可少買一點紙錢，把省下來的錢捐做公益，或改用白米等祈福品替代部分紙錢，而今年響應參加集中普度法會的民眾，可額外參加抽獎，最大獎為空氣清淨機，詳情可「環境部環保寺廟地圖」網頁活動查詢。

