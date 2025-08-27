一疊百元鈔掉鹿谷農會無人問 網友果然歪樓了

或許就是太過明顯，因此才有網友認為這是「找姑爺」的「餌」。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/27 13:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕中部的一位民眾，將家中數疊百元鈔共10萬元，抱往鹿谷農會存款，行員卻發現民眾抱來的只有9萬元，最後卻發現一大疊紅白相間的鈔票就靜躺在農會停車場，原來下車走路就掉了一疊。民眾表示，「我也要成為有錢的鹿谷鄉民」。但網友的解釋果然符合如今民俗月、紛紛歪樓「應該是擔心撿了成『姑爺』」、「這太明顯，有詐！」

民眾表示，自己習慣在過新年時提領出新鈔放在家使用，但因使用數位支付多，鈔票領得少也消耗得慢，見已到8月底，加上剛好友人有難、急需救助，於是將家中未用完的10疊百元鈔匯給友人，就近到鹿谷農會信用部辦理約定轉存、救濟有難的友人，因此作業好一陣子，光是行員在服務自己大約就花了15分鐘，期間就有5到8人離開、前往停車場。

在行員清點現金時，卻發現只有9疊，民眾只以為是落在家中，待他離去時，乍聞方才在後方排隊存款的老伯卻是要存120元現金，咋舌下又步向停車場，這才見到原來遺失1萬元的一疊百元鈔完好的落在停車場中，此時回想起先前存款的老伯，「這裡的農民實在是財力雄厚，一疊鈔票根本看不上眼」，「自己也想當有錢的鹿谷鄉民」。

但時值民俗月，網友們卻表示，這種時刻路上掉一大疊現金，就算不是千元鈔，也是十分可疑。還有人表示，所有人一定覺得「撿完就有人敲鑼打鼓衝出來喊『姑爺』」。意指台灣民間習俗冥婚，為未婚而亡的女子找婚配，因為種種的民俗規範才造成「路不拾遺」的現象。

未知鈔票曾遺失，再見到方知「失而復得」的失主，他表示自己應該是為了行善助人，財物才會原封不動等著自己，打算拿來全數買彩券，中獎再捐出來幫更多人。

