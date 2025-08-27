為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    AI詐騙！輔大醫院院長、醫師個資遭盜用 假粉專賣產品誤導消費者

    輔大醫院表示，近日有不肖業者盜用院長和醫師的個資，成立假的粉專販售產品，提醒民眾勿上當。（取自輔大醫院臉書）

    輔大醫院表示，近日有不肖業者盜用院長和醫師的個資，成立假的粉專販售產品，提醒民眾勿上當。（取自輔大醫院臉書）

    2025/08/27 13:11

    〔記者賴筱桐／新北報導〕近日虛偽不實的AI合成個案層出不窮，輔大醫院今天表示，有不法業者違法盜用該院拍攝的照片，再以AI合成方式，製作輔大醫院院長黃瑞仁、心臟血管外科醫師游皓鈞的「日本靜脈曲張膏」影音內容，創立「輔大醫院─日本靜脈曲張膏」臉書粉絲專頁，企圖誤導消費者，醫院將保留法律追訴權。

    輔大醫院強調，黃瑞仁、游皓鈞與該產品及公司均毫無關聯，該院所有影音及公告僅透過官方管道發布，包括官方網站和官方臉書，非該院管理的粉絲專頁、網站或帳號，皆與該院無關，呼籲民眾切勿輕信來路不明資訊，以免權益受損。

    輔大醫院聲明，對於任何冒用該院醫師和院長的肖像、姓名，盜用該院照片或以該院名義製作、散布不實資訊的行為，醫院已進行蒐證，將依法追究法律責任。此行為已涉及侵害院長醫師個人資料及名譽、該院著作權，並涉嫌詐欺、偽造文書等刑事法律責任，要求不法業者立即下架影片與廣告，以免犯行加重觸法。

