    首頁　>　生活

    清淤「做半套」！彰化溪州排水道雜草就地掩埋 地方憂恐釀水患

    溪州花博公園苗木專區周邊排水道，進行清淤整治工程，被民眾發現雜草就地掩埋，疑似「做半套」。（李俊諭提供）

    2025/08/27 13:08

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州花博公園苗木專區周邊排水道，近日進行清淤整治工程，卻被民眾直擊施工單位疑似「做半套」。民眾發現，挖土機雖將水溝內的雜草、雜木挖起，但並未運走清除，而是直接推回溝內就地掩埋，看似清理，實際卻毫無功效，讓地方憂心大雨來襲將釀水患。

    縣議員李俊諭指出，排水道清理的目的，就是要徹底移除阻礙水流的雜草與淤泥，才能確保排水順暢。如今廠商只是把雜草推進水溝，清了等於沒清，不僅未解決問題，反而可能造成淤積更快，讓排水功能雪上加霜，若豪雨來臨時這些雜草垃圾將再次堵塞，嚴重影響排水效能，周邊區域恐面臨淹水威脅。

    對此，縣府農業處回應，已接獲民眾反映並派員清查，確認廠商施工方式不當，違反契約規定。縣府已要求包商限期改善，並將相關雜草、垃圾確實清運處理，同時強調後續會加強監督，避免類似情況重演。

    溪州花博公園苗木專區周邊排水道雜草叢生。（李俊諭提供）

    民眾發現，挖土機雖將水溝內的雜草挖起，但並未運走清除，而是直接推回溝內就地掩埋。（民眾提供）

    縣議員李俊諭指出，若豪雨來臨時這些雜草垃圾將再次堵塞，嚴重影響排水效能。（李俊諭提供）

    熱門推播