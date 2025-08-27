鬼月限定！供佛齋僧大會8/31彰化登場 逾2萬人弘揚孝道

主辦單位與彰化縣政府感謝各界支持，並誠摯邀請全國民眾把握這一年一度的機會，共同參與供佛齋僧，為社會注入一股清流，讓孝道與慈悲的精神深植人心。（記者張聰秋攝）

2025/08/27 13:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕一善破千災，同沐法喜！年度盛事「中部全國供佛齋僧大會」今年邁入第32年，將於8月31日（農曆7月9日）在彰化縣立體育館盛大舉行。主辦單位預計今年參與人數將突破2萬人，活動除了弘揚孝道、淨化人心，更期待能為台灣祈求國泰民安，讓社會更臻祥和安定。

這項齋僧大會就是「盂蘭盆法會」，起源於2500年前釋迦牟尼佛時代，當時佛陀弟子目犍連為了救濟母親脫離餓鬼道的苦難，向佛陀請示，佛陀教導他應於農曆7月15日供養十方大德僧眾，藉此功德迴向，讓母親離苦得樂。法會的由來，正是供佛齋僧大會的核心精神，感念父母養育之恩，並將功德迴向給現世及七世父母。

為推廣此一理念，彰化縣政府民政處與主辦單位「彰化縣供佛齋僧護持功德會」今天（27日）在縣府召開記者會，邀請十方信眾齊聚祈福，共襄盛舉。

民政處長劉玉平表示，這項活動已在彰化連續舉辦32年，是台灣重要的佛教盛事。功德會理事長林志昌也指出，活動除了能增進身心安寧，現場也備有免費的長生祿位、往生蓮位，讓信眾為親友消災避邪，並藉此讓往生親眾離苦得樂。

本週日當天上午7點40分的「灑淨儀式」將揭開法會序幕，上午9點55分將舉行「盂蘭盆法會」。下午的活動則包含1點的「念佛共修」與2點30分慧律長老說法開示，晚上6點則由果清長老領眾放大蒙山，一系列豐富莊嚴的法會活動，讓參與者能同植菩提，廣種福田。

