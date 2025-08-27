花蓮國風、花崗國中「開學前還在找老師」大學畢業也能考

過去花蓮開學前教師荒，僅限於偏鄉學校，今年「災情」擴大至市區學校。（資料照）

2025/08/27 12:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕114學年度即將在下週一9月1日開學，但花蓮至今仍有十幾所學校還找不到老師，過去開學前找老師，僅限於花蓮中南區偏鄉學校，今年慘況是開學前一週，包括市區明星學校都還有國文、數學等主科的代理老師「招無人」，花崗國中昨天已徵到數學老師，國風國中還在找數學老師，現在還在徵人的學校都已經超過3招，大學畢業也能報考。

學校校長觀察，今年數理、資訊或自然領域老師特別難找，多跳槽去資訊相關產業，且現在老師不好當，學生比以前嬌貴，老師動不動就收到申訴投訴。有校長認為，花蓮縣沒辦聯合教師甄試應該還是有影響，因為聯合甄試會開正式缺，至少還是會有人來報名，雖然留在花蓮的老師不會是最好的條件，也很難避免報考老師考到花蓮縣教師後「拿花蓮當跳板，兩三年後就申請介聘回自己的縣市」，但最起碼也都是有教師證，而學校自辦的代理代課老師甄選仍與正式老師有差，尤其開學前的招考都已經是超過3招，開放大學畢業也能報考，希望明年能夠繼續辦聯合教師甄試。

花蓮市明星學校國風國中校長說，今年國風的代理代課教師甄選辦到第7次公告，1次公告也拆分成10次招考，不過數學代理教師仍找不到人，資訊科技、藝術、綜合活動領域都還有代課教師缺，開學前因已到3招，只得開放大學畢業也能報考，為此到處打聽哪邊可有支援人力，目前腹案是商請退休老師、或從其他高中找老師支援，如仍徵不到，會持續到9月開學後。

花崗國中今年的代理代課教師甄選也已經辦理到第6次公告，校長鄭建民說，昨（26日）的第3次招考已開放到大學畢業資格，為數學代課缺1人，每週上課8到10節，事前他也到處拜託找人選，總算挖到一位過去曾在其他國中當過代課教師的資深數學老師來幫忙，總算放下心中大石。

吉安鄉化仁國中今天公告的代理教師職缺是國文科、資訊科及舞蹈老師，校長吳盛正提到，今年代理教師特別難找，目前除了9月開學後續辦甄試，為了不讓開學後教室沒國文老師，已經先請退休老師回校支援分攤課務。

