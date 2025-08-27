為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「飛碟」現身台北上空 氣象署揭莢狀雲成因：常出現在相似位置

    台北上空今上午出現許多俗稱飛碟雲的莢狀雲。（即時新聞攝）

    2025/08/27 13:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北上空今上午出現許多俗稱飛碟雲的莢狀雲，引發網友討論，氣象署對此說明，這種外型奇特的雲，有機會出現在高空有強盛氣流的時候，且形成方式與地形相關，常常出現在相似的位置，氣象署表示近日有機會的話，不妨再抬頭找一找這種美麗而特殊的雲。

    「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專發文指出，「你看到天上的飛碟了嗎？最近一段時間，不少地方都出現了形狀特殊的雲，有些可愛地像小甜點、有些像飛碟、甚至壯觀地像宇宙戰艦！原來~ 這種雲叫做『莢狀雲』啦！」

    這種外型奇特的雲，有機會出現在高空有強盛氣流的時候。「莢狀雲」中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，所以叫做「莢狀雲」，有時也會像馬卡龍或舒芙蕾。而除了像食物，它有時更像飛碟、所以也常有人叫「飛碟雲」。

    至於「莢狀雲」是怎麼形成的呢？氣象署也指出，當一股穩定且「潮濕」的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動的情形，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖，就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆，因地形而生的「莢狀雲」就出現囉。

    氣象署表示，由於莢狀雲的形成與地形相關，所以常常出現在相似的位置，這幾天有機會時，不妨抬頭找一找這種美麗而特殊的雲哦！

    台北上空今上午出現許多俗稱飛碟雲的莢狀雲，引發網友討論，氣象署發文說明形成原因及方式。（圖擷自臉書）

