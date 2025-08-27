為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣島嶼之聲謝神戲 登上大阪世博國際舞臺

    台灣島嶼之聲謝神戲登上大阪世博國際舞臺。（圖由中山大學提供）

    台灣島嶼之聲謝神戲登上大阪世博國際舞臺。（圖由中山大學提供）

    2025/08/27 12:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕文化部策劃的《島嶼之聲—廟埕前的謝神戲》獲日本大阪世博正式邀請，昨晚至28日連續3天於大阪世博夢洲會場的「Pop-Up Stage北」，首次將台灣酬神儀式劇場帶入國際焦點舞臺，此節目由國立中山大學劇場藝術學系副教授杜思慧擔任總導演。

    「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」由文化部主辦，即日起至8月28日在日本大阪登場，在We TAIWAN的現場，團隊不僅跨越了語言與國界的挑戰，也收穫來自世界觀眾的熱情回響。

    演出內容包括新勝景掌中劇團的福祿壽三尊仙的「酬神戲」；不二擊聲音製造所與拚場藝術撞擊共同演出「大神尪：神將繞境護島嶼」，節目由音樂學系校友卓士堯擔任音樂總監，5大篇章呈現臺灣人對生活的熱愛和對天地、神明的感恩之情。

    中山大學的核心成員以及現場所有的專業夥伴，將台灣的聲音推向國際舞臺，也讓《島嶼之聲—廟埕前的謝神戲》成為本次世博最具代表性的文化展演之一。這場演出不僅凝聚台灣，也讓世界聽見台灣。27、28日，台灣時間下午4點至5點將同步於文化部臉書直播。

