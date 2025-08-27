為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆原住民會館將修繕優化 串聯周邊景點打造觀光廊帶

    基隆原住民會館爭取天幕擴大優化，滿足原住民舉辦多樣化活動。（記者盧賢秀攝）

    基隆原住民會館爭取天幕擴大優化，滿足原住民舉辦多樣化活動。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/27 12:27

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市原住民會館是都會原住民舉辦活動、展出原住民文化的空間，但屋頂漏水、步道景觀平台損壞，祭典廣場需擴大優化，總經費需4千多萬元，立法院行政委員會等人今天到基隆原住民會館考察，原住民委員表示，市府在10月中旬將規劃設計方案送到原委會，將在2週內核定，希望原住民會館修後後串聯周邊觀光景點，成為觀光廊帶。

    立委高金素梅、陳瑩、黃建賓、林沛祥及市議員明建等人今天到原住民會館考察。市府民政處表示，基隆市的原住民有1萬多人，原住民會館是原住民祭典活動、文化展場主要場所，廣場地面破損用補丁的方式處理；後山的步道、原民意象和觀景平台也有破損，急需修繕；廣場天幕希望能夠擴大優化，讓族人下雨也能使用，初步規劃估計約需4000多萬，市府也編列預算進行館內整修。

    原民會副主委谷縱．咯勒芳安表示，市府在10月中旬前將規劃設計報原民會，將在儘速在2週內核定。

    高金素梅與陳瑩指出，她們有先做功課，來過好幾次會勘，市府同意自籌27％預算，其他由原民會補助，感謝原民會願意儘速核定。

    林沛祥和陳明建表示，原民會館已經20幾年沒有好好修繕了，希望修繕後連結海科館、阿根納造船廠、彩色屋與和平島公園，形成觀光廊帶。

    立法院內政委員會立委高金素梅（右三）、陳瑩（右二）等人考察基隆原住民會館。（記者盧賢秀攝）

    立法院內政委員會立委高金素梅（右三）、陳瑩（右二）等人考察基隆原住民會館。（記者盧賢秀攝）

    立法院內政委員會立委高金素梅（左一）、陳瑩（右二）等人考察基隆原住民會館。（記者盧賢秀攝）

    立法院內政委員會立委高金素梅（左一）、陳瑩（右二）等人考察基隆原住民會館。（記者盧賢秀攝）

