宜蘭縣沿海擬設14部風機引反彈 9/2說明會場地被拒

宜風電力公司籌備處相中宜蘭縣五結及蘇澳海岸線成立風力發電廠，引發反彈聲浪。（記者江志雄翻攝）

2025/08/27 12:33

首次上稿 12:15

更新時間 12:33

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台亞風能旗下的宜風電力公司籌備處，相中宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線成立風力發電廠，原訂9月2日在五結鄉成興村老人福利中心召開說明會，不料，成興社區發展協會昨晚開會決議不出借場地。台亞風能今天（27日）回應，說明會將延期舉行。

這項宜風陸域風力發電計畫，擬於五結鄉、蘇澳鎮海邊設置14部陸域風力發電機，每部相隔500公尺，綿延7公里長，計畫內容7月初首度曝光，宜蘭各界擔心破壞生活環境與水鳥棲息地群起反對，業者接著在本月22日發出說明會通知公告，掀起新一波反彈聲浪，地方人士揚言發起抗爭行動。

說明會舉辦地點五結鄉成興村老人福利中心，現由成興社區發展協會維護管理，協會昨晚召開理監事會議，與會人士認為，成興村老人福利中心是社區關懷據點，另有幼兒托育，基於維護服務品質考量，決議不出借場地給宜風電力公司籌備處召開說明會。

台亞風能專案開發總監謝智超今天受訪時證實，宜風電力公司籌備處承辦人員昨晚接獲不出借說明會場地的電話通知，說明會確定延期，再擇期公告。

國民黨不分區立委吳宗憲透過個人臉書發文指出，原訂9月2日在五結鄉成興村舉辦的宜風陸域風力發電計畫影響說明會，因地方民意強烈反對暫時取消，但不是最終的結束，他非常清楚，台亞的宜風計畫不會停止，會繼續嘗試推進、找機會鑽漏洞，這也是為什麼，我們必須緊盯到底、堅決反抗到底。

宜風電力公司籌備處原訂9月2日在五結鄉成興村老人福利中心召開說明會，現在傳出租借場地被拒。（記者江志雄翻攝）

