台北動物園栗喉蜂虎 首度自然繁育且育幼成功

台北市立動物園穿山甲館內栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，幼鳥已於8月中旬離巢。（圖由台北動物園提供）

2025/08/27 12:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園穿山甲館內栗喉蜂虎首次在館內成功自然繁殖及育幼，今年6月下旬，保育員發現栗喉蜂虎自然配對後，陸續在穿山甲館內的人工仿岩巢區產蛋，其中一對蜂虎的3顆蛋7月中孵化，經鳥爸媽近4週哺育後，成長的幼鳥已於8月中離巢，開始在穿山甲館學習其他成鳥四處飛翔。

台北動物園表示，栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月會飛到金門在沙質土坡的環境挖洞築巢、繁殖，不過野外總有些鳥蛋滾落巢外。因此，台北動物園2015年起執行「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，由台灣大學森林環境暨資源學系研究團隊至金門調查栗喉蜂虎棲地生態，並撿拾野外「棄蛋」，由華信航空協助將「棄蛋」運送至動物園進行人工孵育與遺傳研究。

園方表示，數年來這些野外拾回的鳥蛋在園內保育員的照料下孵化成長，並於穿山甲館建立起域外族群，常常大方停棲在館內步道扶手處，成為民眾喜愛的物種之一。

為讓館內的栗喉蜂虎有機會展現自然環境中的繁殖育幼行為，2022年保育員參考美國聖地牙哥動物園等機構的蜂虎人工巢穴設計，在穿山甲館景觀電梯上方，規劃設計模仿野外沙質壤土的人工仿岩巢區，其中6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。

保育員利用細長的管子填塞調配好的巢土，作為巢穴的通道，目的是要讓栗喉蜂虎在繁殖期時，能像野外個體一樣展現挖掘巢洞的行為，人工巢穴完成後就開始觀察到有蜂虎迫不及待地在仿岩上挖土築巢，2024年更發現配對成功的栗喉蜂虎產蛋，可惜雛鳥先天發育不良夭折。

今年5月繁殖期，再度觀察到栗喉蜂虎在仿岩巢區挖土築巢、配對，6月下旬時一對蜂虎在巢洞中產蛋、孵育，3隻雛鳥在7月11日開始陸續破殼而出。

新手爸媽努力捕獵各式昆蟲餵食幼鳥，但由於第一隻幼鳥乞食最積極而暴風式成長，搶不到足量的食物的弟妹，只好由保育員以一天補餵4餐的方式，協助新手爸媽育幼，終於在4週大時踏出巢洞躍下仿岩展開第一次飛翔。

