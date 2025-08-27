20億治水預算打水漂？ 南市府澄清「錯誤解讀」

2025/08/27 12:10

〔記者蔡文居／台南報導〕針對外界引用審計處資料，指「20億治水預算打水漂？下水道監測站7成失效」，台南市水利局認為錯誤解讀治水預算，今天特別提出澄清，指內政部國土管理署委託各縣市政府辦理「雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」，其中南市獲核定經費9000萬元，現況執行第一期經費5200萬元，於南市佈置160處雨水下水道水位監測站，主要為收集雨水下水道水位資訊，作為都市長期排水規劃之用，並非治水工程預算。

南市水利局表示，另外，南市設置歷年感測器平均妥善率96.4％，於114年7月期間設備妥善率為96.9％，感測器皆能運作正常。

此外，有關審計處所指資料，國土署委託的團隊定期以自動判斷方式每月提醒各縣市政府疑似異常情形於線上表單進行資料確認，該通報南市府均赴現場及系統確認無誤後全數回報，並無感測器失效的疑慮。

南市水利局表示，雨水下水道水位監測站是南市推動智慧防災的重要環節，市府將持續精進「水情監測物聯網」功能，透過即時監測、預警通報與跨系統整合，全面提升都市排水調度效率。

