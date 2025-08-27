為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣正妹示範速脫潛水衣！ 香港爆紅網友全歪樓：看10次學不會

    社群媒體近日出現1段影片，內容為1名潛水店店員為顧客示範快速脫下潛水衣的方式，沒想到因為女店員身材太火辣，意外在香港爆紅。（圖擷取自gogoscuba_taiwan IG）

    社群媒體近日出現1段影片，內容為1名潛水店店員為顧客示範快速脫下潛水衣的方式，沒想到因為女店員身材太火辣，意外在香港爆紅。（圖擷取自gogoscuba_taiwan IG）

    2025/08/27 13:22

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近日出現1段影片，內容為1名潛水店店員為顧客示範快速脫下潛水衣的方式，沒想到因為女店員身材太火辣，意外在香港爆紅，有網友直呼：「睇咗十次都仲未學識點樣脫潛水衣（看了十次還是學不會怎麼脫潛水衣）。」

    這段影片其實出自台灣中和、號稱全台最大潛水裝備專賣店gogoscuba，今年4月在IG上發布的脫潛水衣教學影片。影片中可見，女店員先解說了潛水衣設計，接著示範如何脫衣，過程俐落快速又專業，但網友目光全被她凹凸有致的身材吸引，可謂「醉翁之意不在酒」。

    相關影片在香港社群平台上爆火候，又紅回台灣，網友紛紛留言表示：「有誰在看女生脫衣服時，是把注意力放在衣服上？」、「有人跟我一樣看了一個月還是學不會嗎」、「我看很多次還是學不」、「我一定是個庸才 看了一小時還學不會脫潛水衣」、「我需要更多這種實用的教學影片」。

