    首頁　>　生活

    台南風災屋損慰助逾千件有爭議 市府曝原因

    南市府秘書長尤天厚（中）說明復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/27 12:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南風災慰助申請案件暴增，截至目前已累積4.6萬件，其中爭議案件逾千件尚待釐清，無爭議申請的核撥率則逾8成3。

    南市府秘書長尤天厚今（27）日說明復原工作進度，強調整體已近尾聲，但部分案件因疑義影響進度。他指出，區公所反映基層承辦壓力大，常遇到「一址多戶」申請情況，雖然規定允許申請，但是否確有居住事實、是否涉及重複領取，都必須進一步查證。

    市府也發現，有人使用相同屋損照片跨區或同區多人申請慰助金，甚至有申請人拿出三、四張不同屋損照片，聲稱「都有住過」；另有不少案件是委託代辦。

    工務局協助學甲區的情況調查發現，「一址多戶」案件多達200件，其中原因可能申請人不清楚，或傳統老屋，尚待釐清。但就爭議須現勘的7件中，有4件竟是工寮、豬寮，並無居住事實，卻也提出申報。

    尤天厚表示，市府審核原則會「從速從寬」，盡快核發慰助金，但爭議案件難免拖延進度，也讓基層承辦單位困擾。他呼籲民眾據實申請，避免濫用資源，以利相關補助能更快發放到真正需要的災民手中。

    屋損慰助金目前申請及核發概況。（記者洪瑞琴攝）

