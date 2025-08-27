石崇良接掌衛福部！醫界人士「非常訝異」揭未來3大挑戰

據了解，衛福部長將由石崇良接任，對此社區醫院協會理事長朱益宏（見圖）直言，他對於這樣的訊息感到訝異，但也認為這樣的人事安排非常好。（記者林志怡攝）

2025/08/27 12:05

〔記者林志怡／台北報導〕大罷免過後，內閣重新整隊，據了解，衛福部長將由石崇良接任。社區醫院協會理事長朱益宏大讚石崇良，認為石經歷完整、風格明快，對於方方面面的問題都非常深入的了解，「我非常期待，對於這樣子的人事」，但上任後如何應對分級醫療、急診壅塞、護理人員缺乏等，將是重要挑戰。

大罷免結束後，執政黨調整隊形，內閣改組據傳「部長加上次長」高達15人，其中衛福部長究竟由誰接任外界相當關心，這次消息相當紛雜，雖然人選眾多，但始終沒有定論，據了解最終將由現任健保署長石崇良接任，相關內閣人事預計在明天的行政院會後記者會由行政院長卓榮泰親自宣布。

對於石崇良即將接任衛福部長一職，朱益宏聽聞時發出一聲驚呼，片刻後直言，「有點訝異，當然我覺得非常訝異」，但「對於這個人事案，我個人覺得是非常好」。

朱益宏認為，石崇良曾任醫事司長，後來任職衛福部次長，再調任健保署長，並於任內推出「燈塔型醫院」創舉，為偏遠地區的醫院打開保護傘，對於衛福部整體業務、法規規劃都非常了解、熟稔，尤其在賴清德總統上任後，對於健康台灣政策推動，以及健保署相關的業務，推動腳步都非常快。

此外，朱益宏笑說，石崇良的執政節奏明快，「醫療機構在後面追趕得還蠻辛苦的」，但當初立法院主決議要求，健保點值一點需達到0.95，各界普遍不看好，石崇良卻真的做到了，是個執行力非常強的人，「所以，我覺得我也非常期待（石崇良）能夠上來。」

朱益宏也提到，希望石崇良上任後，可以延續整體政策，尤其在醫療分級制度方面，推動近30年都還沒能落實，目前醫療結構仍是頭重腳輕，台灣已經在吃惡果，石崇良本身又是急診出身，應能理解並設法應對急診壅塞的情況，另還有現任部長邱泰源備受抱怨的護理人員的缺乏等有待解決。

「希望石部長上任後，秉持他的執行力，對於分級醫療這邊能夠有更快速、更有效的方案」，朱益宏說，9月就要迎來健保總額協商，去年邱泰源所核定的版本，注入700餘億進入總額，創下歷年最高，希望石崇良上任後也能秉持「健康是投資」的概念，大力的支持健保的財務。

