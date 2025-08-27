「宜安6號」服役18年待汰換 宜縣府爭取東部專屬救難船

全國僅宜蘭縣設有巡護船「宜安6號」，有海上119之稱，服役迄今18年，縣府年底前將向中央爭取東部專屬救難船。（宜蘭縣政府提供）

2025/08/27 11:53

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全國僅宜蘭縣設有巡護船「宜安6號」，有海上119之稱，2007年啟用迄今服役18年，已逾耐用年限12年，期間縣府多次修繕，更縮短漁船拖救範圍，不過審計部宜蘭縣審計室認為，船體結構及輪機設備均老舊，建議汰換。縣府回應，年底前將向中央爭取東部專屬救難船。

「宜安6號」總噸數185噸、續航能力10至11節，每年縣府編列550萬元養護，1年平均可服務10到15件拖救案，但縣府考量輪機設備老舊，航行時速慢且有無法順利完成長途拖救任務疑慮後，2023年將拖救半徑從600海浬調整為200海浬。

今年宜蘭縣審計室認為，「宜安6號」船體結構及輪機設備老舊，已逾耐用年限10餘年，經查去年13件海上漁船拖救案中，有2件拖救地點超過救難任務執行範圍，且搜救時間均超過2天，增加危安風險。

審計報告指出，另回溯3年前迄今拖救案中，有11件拖救地點座標與地圖套疊後，發現位於宜蘭縣及花蓮縣的陸地上，有登載異常情形，要求縣府釐清並審慎衡酌救難船拖救量能，以及加強維修保養或爭取經費汰換，保障船員安全。

縣府表示，將加強落實「宜安6號」拖救前測距作業及登載位置正確性，以評估拖救量能，準確執行救難業務，「宜安6號」因年限老舊，維護經費也可觀，出海曾多次出現機械故障，但返港後均立即安排修繕。

縣府指出，有鑑於西部地區進駐隸屬中央救難船，預計今年底也將和東部區域相關漁業單位達成共識，一起向中央爭取專屬東部大型拖救船建造經費，以利漁船拖救業務持續執行，同時提升海難救助量能。

