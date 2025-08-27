七夕從地球玩到外太空 南市文化局3館合推送孽緣、解心鎖、寄宇宙情書戀愛任務

南瀛天文館推出寄送宇宙明信片的七夕活動。（南市文化局提供）

2025/08/27 11:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆七夕將至，台南市立博物館推出創意玩法，由水道博物館、化石館與天文館等聯手打造送孽緣、解心鎖，以及寄宇宙情書等的戀愛任務，從地球到外太空，充滿儀式感，舊傳統、新體驗，邀請民眾來段難忘的浪漫之旅。

迎接七夕，市府連結了山上花園水道博物館、大內南瀛天文館，以及左鎮化石園區等，共同推出「緣分收藏ｘ信物之旅」的聯合活動，規劃專屬的戀愛任務，完成即可獲紀念信物，而集滿3館信物後，還能兌換限量「祈願御守」，兼具趣味、儀式感與紀念價值。

有別於舊城區傳統的拜月老，水道博物館逆向思考，推出了「送孽緣」活動，以天然樹漿為原料，製成雲朵造型的「水靈靈雲形流」，民眾可以將影響、阻擋感情的元素或原因寫下，接著拋擲到水中，會馬上融化，象徵障礙藉由淨水消弭於無形，有機會修成正果。

至於天文館，則提供「發送太空情書」任務，可以依循操作步驟，寄送專屬自己的宇宙明信片，透過星辰來傳達愛意，最後再到化石園區參加「解開心鎖」挑戰，使用AR等特製道具，拍攝出主題裝飾的紀念照，進行珍藏。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，整體活動規劃，象徵戀愛的追尋歷程，包含挑戰APP闖關，寓意情路的阻礙，需要勇敢克服，希望透過山區3大熱門景點的系列行程，提供民眾以不同角度感受七夕氛圍，體驗結合傳統與創意的多元面貌。

3館的「緣分收藏ｘ信物之旅」聯合活動於本週四起登場，至9月2日截止，紀念贈品限量提供，每館平日信物40組、假日70組，「祈願御守」總數僅100份，何秋蓮歡迎民眾把握良機，攜手體驗浪漫又難忘的七夕之旅。

台南水道博物館七夕期間推出送孽緣的活動。（南市文化局提供）

左鎮化石園區推出解開心鎖的挑戰活動。（南市文化局提供）

