為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水試所開發海門冬陸上養殖 抑制牛羊排放甲烷效率高達99.82％

    海門冬為海藻，屬於紅藻類，台灣周遭海域都有海門冬。（水試所提供）

    海門冬為海藻，屬於紅藻類，台灣周遭海域都有海門冬。（水試所提供）

    2025/08/27 11:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕屬於海藻之一的海門冬，若混入飼料餵食牛羊，近年已被證明可大幅減少牛羊排放甲烷，但海門冬難以人工養殖，只能靠人工採集，導致難以商轉，農業部水試所突破困境，開發陸上人工養殖技術，並且人工養殖的海門冬抑制牛羊排出甲烷的效率比野生的更高，該技術已技轉。

    農業雖在所有產業中排放的溫室氣體量極低，但為達我國2050淨零排放目標，農業部仍投入淨零技術研發，在農業產業類別中，排放溫室氣體最多的就是反芻動物牛羊打嗝或放屁排出的甲烷，水試所所長張錦宜表示，近年國際都證實若在牛羊飼料中添加1%的乾燥海門冬，就可減少牛羊9成的甲烷排放量，但這些海門冬都只能仰賴野外採集，難以人工養殖，但若要實際推廣應用，人工養殖勢在必行。

    張錦宜表示，水試所團隊投入研發並耗費6年時間成功開發陸上人工養殖技術，讓海門冬可以穩定量產，團隊還比較台灣周遭海域的野生海門冬和養殖海門冬對牛羊排放甲烷的抑制效率比較，發現在添加0.5%的劑量下，野生海門冬的甲烷抑制率為91.24% ，水試所人工養殖的海門冬，抑制率則高達98.30%，當添加劑量來到1%，抑制率更是達到99.82%。

    張錦宜指出，一平方公尺養殖的海門冬就可供應一頭牛一整年的用量，可吸收的溫室氣體量等於一公頃的平地森林碳吸收量，相比於一比一萬的減碳效率。

    水試所表示，海門冬人工養殖技術已技轉給國內廠商，希望可進一步推廣落地，也將在明年擬和畜試所合作進行用國產海門冬餵養牛羊動物試驗，希望未來可進一步開發低碳乳製品。

    水試所成功開發海門冬陸上人工養殖技術，讓海門冬商業運用成為可能。（水試所提供）

    水試所成功開發海門冬陸上人工養殖技術，讓海門冬商業運用成為可能。（水試所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播