    生活

    女學生批葉丙成從未說對不起 鄭英耀：葉撤文時已向學生道歉

    針對校園性平案受害人個資外洩引發的爭議，教育部長鄭英耀今在立法院受訪進一步回應說明。（記者陳志曲攝）

    2025/08/27 11:50

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前教育部政務次長葉丙成日前在臉書上洩露校園性平案受害人個資，隨後請辭獲准，但前天當事女學生開記者會痛批葉丙成從未對她說出「對不起」，更對教育部調查結果感到失望。教育部長鄭英耀今受訪表示，葉在撤文時已有向學生道歉，而當事人不滿意部的性平會處理要提告，教育部全力配合。

    鄭英耀表示，葉前次長當時針對在網路上一些信息揭露的疏漏，事實上在撤文的時候，就他所知道，葉已經有向學生道歉，也希望學校能夠給學生有更好的照顧。當然這一個事件的處理，葉前次長也因對社會及團隊造成紛擾而負起政治責任的請辭，我們也知道對學生許多在心理上因為校園的事件造成心理傷害，我們期待學校能夠給學生有更多的支持。

    對於女學生不滿意教育部的調查，鄭英耀表示，部裡面性評會處理結果當事人並不滿意，所以她也循法律的一個救濟、提告，他們也尊重學生維護自己的益，教育部會全力的配合。

    媒體詢問鄭是否有感受到葉丙成的誠意，鄭英耀表示，就他個人的理解，葉前次長並不是學校處理性平的相關人員，葉在教育部並沒有負責督導這個相關的業務，所以純粹來自於網路上個人看到的一個信息，當然因為這麼長的時間造成社會的一些紛擾及團隊政策推動上的一些干擾，當然是相當自責。

    圖 圖
    圖 圖
