旗津昨大雷雨鷹架倒塌逾3千戶停電 今仍有1戶停電原因曝光

旗津昨大雷雨，造成鷹架倒塌，逾3千戶停電。 （台電提供）

2025/08/27 11:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津區昨天（26日）因大雷雨造成鷹架倒塌，壓損台電線路及電桿，造成逾3千戶停電，今天（27日）仍有1戶停電；台電解釋是因現場路徑狹窄，工程車無法載新的電桿進去修復。

台電高雄區處表示，旗津區昨天傍晚的大雷雨，造成一處建築鷹架倒塌壓損供電線路，導致敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電；經台電搶修，晚間7點多經過第二次轉供，縮減停電戶至77戶，晚間8點19分，前僅剩1戶因倒塌鷹架尚未移除，而無法立即修復。

台電指出，這1戶今天仍停電中，現場鷹架雖已清除完畢，但鷹架壓斷台電電桿，加上現場路徑狹窄，台電工程車沒辦法載新的電桿進去修復。

台電說明，今天預計與該用戶的電氣人員協商，將原本的電桿位置遷移，移動到台電工程車可以到達的位置，才可以進行搶修，因此會需要比較長的時間，感謝民眾的體諒與配合。

高雄市建管處則強調，該案的鷹架倒塌，經查是工廠外牆整修，無涉新建、增建修建，依據建築法無需申請；至於施工架設置規定，涉及「營造安全衛生設施標準」，將由勞檢單位調查。

鷹架倒塌壓損台電的供電線路。（台電提供）

